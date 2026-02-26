«Ведут украинских военнопленных»: известная экстрасенс четко увидела дату окончания СВО
Фото: [istockphoto.com/LadyLensArt]
Конфликт на Украине может завершиться в конце мая 2026 года, предсказала ясновидящая Инна Алексеева (Мишина). Экстрасенс четко увидела, каким будет окончание СВО, в своем сне, подробностями которого поделилась с интернет-изданием «Подмосковье сегодня».
По словам Мишиной, победа России должна прийти в 20-х числах мая этого года.
«Мне приснился сон, я отмечаю свой день рождения — 25 мая. Меня поздравляют с 42-летием, на стене висит циферблат — электронные часы, но по середине нет двух точек. И я вижу 2026, как цифра 6 сменяется на 7. Подхожу к окну, вижу Красную площадь: ликует народ, звучит гимн России, ведут украинских военнопленных, салют. Я уверена, что победа придет в мае — в конце, в 20-х числах, скорее всего, 2026 года», — рассказала экстрасенс.
Перед этим Мишиной снился другой сон, знаменующий глобальные изменения на мировой арене — политической карте Европы.
«Снится огромная река, в нее стекаются другие реки. На реке шел лед, как будто только тронулся. Широкая река с надписью Россия, а маленькие: Болгария и Белоруссия, точно помню. Но их там было много, другие я не рассмотрела. Думаю, весной будут глобальные изменения, страна крепнет, и присоединение других государств», — предсказала эзотерик.
