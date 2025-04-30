Вернется ли тепло: прогноз погоды в Москве и Подмосковье на майских праздниках

В праздничные майские дни в Москве и Московской области ожидается небольшое потепление. В дневные часы температура воздуха будет достигать +17 градусов. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» сообщил синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

По прогнозу эксперта, в четверг, 1 мая, в ночное время ожидается облачная погода с прояснениями, местами небольшие осадки в Москве и дождь в Подмосковье.

«Днем также облачно и дождь, местами сильный. В столице ночью +3…+5 градусов, днем +8…+10 градусов. По области ночью от 0 до +5 градусов, днем +6…+11. Ветер восточной четверти, 6-11 метров в секунду, местами порывы до 15 метров в секунду», — рассказал синоптик.

Облачность с осадками в виде дождя и мокрого снега сохранится и в пятницу, 2 мая. Днем облачно с прояснениями и местами небольшой дождь.

«В Москве ночью +1…+3 градуса, днем +8…+10. В Московской области ночью от 0 до +5, днем +6…+11 градусов. Ветер северной четверти, 6-11 метров в секунду. Местами также порывы до 15 метров в секунду», — продолжил Ильин.

В субботу ночью переменная облачность, преимущественно без осадков. Днем облачно с прояснениями, а также небольшой, местами умеренный дождь.

«В столице в ночное время от 0 до +2, днем +12…+14 градусов. В Московской области ночью 0…+3, местами заморозки до -1 градуса. Днем +11…+16. Ветер южный, юго-западный, 5-10 метров в секунду, днем местами порывы до 15 метров в секунду», — добавил синоптик.

В последний выходной, 4 мая, сохранится облачность с прояснениями, но осадков не ожидается. Ночью температура воздуха составит +3…+8 градусов, днем +12…+17. Ветер ночью южный, а днем юго-западный с порывами от 2 до 7 метров в секунду.

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