Кассиры, продавцы, учителя: некоторые профессии предрасположены к психическим заболеваниям

Эксперты из Норвегии установили, что многие профессии могут привести к деменции. Перечень специальностей широкий, поэтому важно знать, как избежать развития различных психических заболеваний на работе, пишет интернет-издание « Абзац ».

К развитию слабоумия более подвержены кассиры, продавцы-консультанты, фермеры и медицинские работники. Главная причина – монотонность. Также негативно отражается активный физический труд, частые стрессовые ситуации, ненормированный рабочий день.

Психиатр высшей категории Владимир Каторгин рассказал, что в зоне риска в первую очередь те люди, которые плохо питаются, не высыпаются и имеют генетическую предрасположенность. Психические заболевания развиваются из-за высокого уровня дезадаптации.

«Монотонная работа тоже опасна для психического здоровья. Особенно это заметно у тех, кто не получает новую информацию. Например, человек стоит всю жизнь на конвейере. У кассиров большой стресс и перегруз – им приходится взаимодействовать с большим количеством людей. Это касается и других профессий из сферы обслуживания. Те же продавцы-консультанты не всегда сталкиваются с адекватным поведением покупателей. Это и основная причина текучки кадров на этой позиции», – отметила независимый HR-специалист, клинический психолог Зулия Лоикова

Эксперт Зулия Лоикова рассказала, что в последние годы руководители различных компаний приглашают психологов для бесед с сотрудниками. Это касается различных специальностей, в частности, на заводах.

«И реально конвейерные рабочие испытывают большой стресс из-за монотонности. Их интересовало, как работать со своим психологическим здоровьем, чтобы не впадать в депрессивные состояния. От этого тоже падает работоспособность и эффективность компании», – добавила эксперт Зулия Лоикова.

Эксперт Зулия Лоикова уверена, что необходимо заботиться не только о психическом здоровье, но и физическом: проводить чек-апы, оформляют ДМС и приглашают личного терапевта.

Ранее эксперт Алена Титаренко рассказала, каким способом можно добиться повышения уровня жизни – оформить самозанятность и выбрать наиболее престижную профессию. Специалист перечислила, на какие именно специальности обратить внимание в первую очередь.

Психолог Надежда Нарутович рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня», как распознать, что близкие пожилые люди испытывают депрессию, а также, что делать, чтобы не допускать подобного состояния.