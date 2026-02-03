«Вертолет с новым сердцем»: что покажет Ростех на выставке НАИС

На международной выставке НАИС 2026, которая пройдет 4-5 февраля в выставочном центре «Крокус Экспо», будут представлены ключевые новейшие разработки отечественного авиапрома, пишет РБК.

Госкорпорация Ростех продемонстрирует обновленный вертолет Ми-34М1, оснащенный новым двигателем ВК-650В.

Центральным экспонатом станет двухконтурный турбовентиляторный двигатель ПД-8, предназначенный для ближнемагистрального пассажирского лайнера «Суперджет». Эта силовая установка разработана специалистами предприятия «ОДК-Сатурн» и представляет собой значительный шаг в развитии российской авиадвигателестроительной отрасли.

Холдинг «Высокоточные комплексы» представит первый полностью отечественный пассажирский телетрап (телескопический трап), совместимый со всеми типами воздушных судов. Это оборудование позволит повысить автономность и эффективность наземного обслуживания в аэропортах.

Холдинг «Росэл» покажет малогабаритные доплеровские измерители скорости и угла сноса — компактные и точные радиолокационные устройства для воздушных судов.

Концерн «КРЭТ» (в составе Ростеха) представит комплексный потолочный пульт управления для перспективного лайнера МС-21. Устройство полностью собрано на российской элементной базе и, по заявлению разработчиков, превосходит зарубежные аналоги по ряду параметров, включая безопасность эксплуатации.

Также КРЭТ продемонстрирует линейку малогабаритных электродвигателей, современную авионику, системы радионавигации и бортовое оборудование для самолетов «Суперджет».

