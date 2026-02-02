Легенда на ходу: столетний Ford Model T продают в Мытищах по удивительной цене

Рынок коллекционных автомобилей в Подмосковье пополнился уникальным лотом. Как пишет REGIONS , в Мытищах на продажу выставлен раритетный кабриолет Ford Model T, выпущенный почти сто лет назад — в 1926 году.

Машина с механической трансмиссией (2,9 МТ) привлекает внимание не только возрастом, но и исключительной сохранностью. Главной особенностью экземпляра стал его феноменально низкий пробег. За целое столетие автомобиль проехал всего пять тысяч километров, что для техники начала XX века является огромной редкостью. Такое состояние значительно повышает историческую и инвестиционную ценность лота.

Владелец оценил раритет в 5,5 миллиона рублей. Для рынка ретроавтомобилей эта сумма считается обоснованной, учитывая уникальность предложения.

Эксперты отмечают, что подобные машины представляют собой не просто предмет роскоши, а скорее материальную историю, сохраняющую стоимость. Коллекционные модели в хорошем состоянии часто рассматриваются как выгодный актив, способный со временем даже принести прибыль. Таким образом, этот Ford Model T — шанс для ценителя стать не только владельцем легенды автопрома, но и обладателем потенциально интересной инвестиции.

Ранее сообщалось, что бронированный Mercedes Назарбаева выставили на продажу за баснословную сумму.