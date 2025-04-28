Весна не торопится: какая погода ждет жителей столицы и региона на неделе

Несмотря на небольшое потепление, в Москве и Московской области на неделе ожидаются дожди и сильный ветер. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» сообщил синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

Прогноз погоды

Во вторник, по прогнозу эксперта, облачно, ночью местами небольшой дождь.

«Дождь ожидается и днем. Температура воздуха в столице ночью +4…+6, днем +8…+10 градусов. По области ночью +1…+6, днем +6…+11 градусов. Ветер юго-западный, западный, 7-12 метров в секунду. Местами возможны порывы до 18 метров в секунду», — рассказал синоптик интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

В среду, 30 апреля, также облачно с прояснениями. Ночью небольшой дождь, днем местами тоже небольшой дождь.

«Температура ночью в столице +5…+7, днем +11…+13. В Подмосковье ночью +2…+7, днем +10…+15 градусов. Ветер западной четверти, с переходом днем на северный. По силе — от 6 до 11 метров в секунду. Днем местами порывы до 15 метров в секунду», — добавил Ильин.

В первый день мая сохранится облачность и дождь. Температура в столице ночью составит +3…+5, днем +9…+11 градусов.

«В Подмосковье ночью от 0 до +5 градусов, днем +6…+11. Ветер восточной четверти, 6-11 метров в секунду», — продолжил синоптик.

В пятницу, 2 мая, ожидается облачность с прояснениями и без осадков. Ночью температура воздуха опустится до +2…+7 градусов, днем поднимется до +10…+15. Ветер восточный, 3-8 метров в секунду.

Атмосферное давление

В течение всей недели атмосферное давление в Москве и Московской области вновь будет ниже нормы. Во вторник, 29 апреля, показатели опустятся до 742 мм ртутного столба, но 30 апреля немного поднимутся — до 745 мм ртутного столба. Однако 1 мая вновь значения вновь упадут до 743 мм ртутного столба и поднимутся только 2 мая — до 749 мм ртутного столба.

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Снижение атмосферного давления способно вызвать негативные изменения в состоянии людей, имеющих диабет, гипотонию или проблемы с опорно-двигательным аппаратом. Это может проявляться через затрудненное дыхание, аритмию, общую слабость, усиление тревоги и снижение способности к концентрации.

В то же время увеличение атмосферного давления может неблагоприятно влиять на здоровье лиц, страдающих гипертонией, метаболическими расстройствами, а также тех, кто недавно перенес церебральный или сердечный приступ.

Ранее экономисты спрогнозировали значительный рост курса доллара в ближайшее время.