Весна пришла в Москву и Подмосковье: какая погода будет в выходные

Температура воздуха в Москве и Московской области в выходные дни поднимется до +15 градусов. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

В субботу, 29 марта, ожидается переменная облачность, но без осадков.

«Ночью в столице -1…+1, в центре города +2…+4 градуса. Днем +12…+14. В Московской области ночью -3…+2 градуса, днем +10…+15. Ветер юго-восточный, 3-8 метров в секунду», — пояснил эксперт интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

В воскресенье, по прогнозу синоптика, также ожидается переменная облачность и без осадков.

«Ночью в столице от 0 до +2 градусов. В центре +3…+5. Днем +12…+14 градусов. По области ночью -1…+4, днем +10…+15 градусов. Ветер ночью слабый, днем юго-восточный, 3-8 метров в секунду», — продолжил Ильин.

В первый рабочий день новой недели, 31 марта, сохранится облачность с прояснениями. Преимущественно без осадков.

«Ночью температура +2…+4, днем +12…+14 градусов. Ночью в Московской области от 0 до +5 градусов, днем +10…+15. Ветер юго-восточный, от 3до 8 метров в секунду», — заключил синоптик.

Ранее стало известно, какая погода ждет жителей Москвы и Подмосковья в апреле.