«Входят сущности»: уехавшая из России после начало СВО экс-солистка «ВИА Гры» Грановская стала экстрасенсом

Экс-солистка музыкальной группы «ВИА Гра» Надежда Грановская после своего отъезда из России стала экстрасенсом. Она заявляет, что теперь в нее «входят сущности». Эзотерик Инна Алексеева (Мишина) сообщила интернет-изданию «Подмосковье сегодня», что карты Таро указали на трансформацию певицы.

Грановская находится в гармонии со своими эмоциями, стремится к чему-то новому. Карты также показали разочарование, горечь и боль в прошлом певицы, теперь она проходит путь обновления. Возможно, экс-солистка «ВИА Гры» раскроет в себе скрытые таланты, отметила Алексеева.

Эзотерик не исключила, что начинания Грановской могут быть успешными. Алексеева заявила, что у певицы есть некие способности и интуиция, которые она развивает. Однако карты также показали бремя и чрезмерную нагрузку.

«Возможно, у нее есть трудности с управлением своими способностями или ответственность, связанная с ними», — отметила гадалка.

Алексеева заключила, что наличие экстрасенсорных способностей — это личный опыт, который сложно подтвердить объективно.

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