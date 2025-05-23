«ВИА Гра» официально распалась: как начинался и чем закончился путь культовой группы 2000-х

Знаменитая музыкальная группа «ВИА Гра» завершила свое существование. Об этом сообщил ее основатель Константин Меладзе, добавив, что в Сети теперь доступна их последняя песня. Самые известные участницы коллектива и история группы — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Продолжит жить в сердцах

На протяжении более 25 лет группа меняла свои составы, и за это время к ее репертуару добавилось множество известных хитов, получивших широкое признание публики.

«Galileo — заключительная песня "ВИА Гры". Я хочу выразить свою благодарность каждому, кто в течение 25 лет был частью этого проекта: артисткам, музыкантам, аранжировщикам, звукорежиссерам, всем творческим специалистам. Это было удивительное время, хотя я не испытываю ностальгии. Самое главное, что осталось — это песни, наполненные любовью, надеждой и верой. Я надеюсь, что они будут востребованы и в будущем. Желаю всем мира и добра», — отметил продюсер.

Константин Меладзе также высказал уверенность в том, что музыкальное наследие «ВИА Гры» продолжит жить в сердцах слушателей.

Путь к славе

Группа «ВИА Гра» была основана в Киеве в 2000 году. На протяжении всего своего существования состав исполнителей неоднократно менялся, в проекте приняли участие более 20 певиц.

Первый состав, состоящий из Алены Винницкой и Надежды Грановской, сразу же заявил о себе хитом «Попытка №5». Успех был ошеломительным, и вскоре дуэт превратился в трио с приходом Анны Седоковой. Этот период считается «золотым» в истории группы, подарившим слушателям такие хиты, как «Good morning, папа!», «Не оставляй меня, любимый!» и «Стоп! Стоп! Стоп!».

После ухода из группы Анны Седоковой начались первые изменения в составе. Несмотря на это, ВИА Гра продолжала оставаться на вершине музыкальных чартов, выпуская новые песни и клипы. В разные годы в группе выступали такие известные певицы, как Вера Брежнева, Альбина Джанабаева, Ева Бушмина и многие другие.

Среди самых известных участниц — Надежда Грановская, Анна Седокова, Вера Брежнева, Светлана Лобода (в отношении которой в 2022 году был введен 50-летний запрет на въезд в Россию) и Альбина Джанабаева.

Домогательства и психологическое давление

За все время существования коллектива разгоралось немало скандалов, связанных с атмосферой в группе и принципами работы Константина Меладзе. Одна из участниц — Ольга Полякова — обвиняла Меладзе в домогательствах, а Анна Седокова после ухода из группы заявляла, что за красивой картинкой скрывается много боли.

Фото: [ сommons.wikimedia/Юлия Лысенко ]

По словам Седоковой, Константин не раз использовал психологическое давление по отношению к участницам. Он создавал жестокую конкуренцию между девушками, из-за чего им приходилась постоянно доказывать, что каждая из них лучше другой. Татьяна Котова делилась, что такая конкуренция обернулась для нее настоящей войной с Альбиной Джанабаевой.

На психологическое давление также жаловалась и Ольга Романовская. Девушка отмечала, что Меладзе любил давить на своих звезд, отправляя им «уничижительные» сообщения. Продюсер говорил девушкам, что они никто и ничего из себя не представляют. Он уверял, что без «ВИА Гры» они бы ничего не достигли.

О домогательствах сообщала и Татьяна Найник. По ее словам, Константин не по-отечески обнимал участниц коллектива, переписки также имели не слишком официальный характер. А однажды он вызвал Татьяну к себе, отчитал за плохой танец, посадил на колени схватил за нижнюю часть бедра, рассказывала артистка.

Однако не все экс-участницы вспоминают свое творчество в «ВИА Гре» с негативом. Альбина Джанабаева однажды защитила Меладзе, заявив, что он не способен на домогательства.

Ранее стало известно, как Константин Меладзе живет за границей после расставания с Верой Брежневой.