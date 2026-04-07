Видео с ДТП по ссылке: как распознать новую мошенническую схему

Срочный призыв к действию в сообщении должен навести на мысль о мошенничестве. Избежать обмана в Сети при переходе по ссылкам поможет внимательное изучение и проверка на специализированных ресурсах полученного веб-адреса. Об этом в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» заявил IT-эксперт, специалист по кибербезопасности Олег Кузнецов. Он рассказал, как не стать жертвой новой мошеннической схемы «видео с ДТП».

В МВД предупредили россиян о мошеннических ссылках со всплывающим окном, по которым якобы можно посмотреть видео ДТП с вашим участием, воспользоваться базой данных пропавших родственников или скачать видеоплеер, пишет ТАСС. С помощью подобных фишинговых ссылок злоумышленники распространяют вредоносное ПО на гаджеты граждан. Как предупредили правоохранители, любое взаимодействие может привести к заражению устройства.

По словам ИТ-эксперта Кузнецова, даже проверенное приложение может быть взломано и выдать зловредную ссылку, чтобы понять это, необходимо внимательно изучить URL-адрес.

«Ссылка должна вести на официальный сайт. Перед „кликом“ ее нужно посмотреть на специализированных ресурсах — сайтах для проверки URL-адресов, которые показывают всю открытую информацию о странице: кто и когда создал, на каком хостинге она находится и так далее», — объяснил Кузнецов.

Подозрение должно вызвать и то, если приложение, которое никогда не запрашивало переходы по ссылкам, резко стало это делать, предупредил эксперт.

Фото: [ Подмосковье сегодня/Илья Попов ]

«Еще один признак мошенничества: сообщение побуждает сделать что-то срочно. Например, перейти по ссылке для подписания документов или просмотра видео с места ДТП. Если в сообщении с файлом или ссылкой содержится информация о вас или родственниках, нужно проверить достоверность сведений, связавшись с близкими по доверенным каналам связи», — отметил специалист по кибербезопасности.

Также можно заранее запретить установку приложений из недоверенных источников в настройках устройства, добавил он.

Как подчеркнул Кузнецов, главное — включить критическое мышление и не спешить, как того хотят мошенники.

