Виновата не только инфляция: экономист объяснила, почему ценники на цветы к 8 марта резко выросли

В преддверии Международного женского дня 8 марта цветочные лавки и салоны традиционно поднимают стоимость цветов. Ведь без них в этот день не обойтись, а продавцы не хотят упускать возможность заработать немалые деньги на таком ходовом товаре. О том, насколько подорожали цветы к 8 марта в этом году, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала доктор экономических наук, профессор РЭУ им. Г.В. Плеханова Наталья Проданова.

По ее словам, любой праздник — это время особого ажиотажа для цветочников, и повышение цен характерно не только для 8 марта.

«Статистика прошлых лет показывает, что минимальный рост цен на цветы перед праздником обычно составляет 12-15%. Этот год не исключение. На некоторых московских сайтах по доставке букетов накрутка доходит до 90% от стоимости в обычные дни», — заявила экономист интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Таким образом, сегодня даже обычный букетик — удовольствие не из дешевых. Но на это есть определенные причины, продолжила она.

«Понятно, что на фоне высокой инфляции стоимость цветов тоже уверенно выросла. Увеличилась стоимость закупки, логистические расходы, затраты на упаковку, аренду, заработную плату сотрудников и так далее. Все эти затраты заложены в стоимость каждого проданного цветка. Никто не будет торговать себе в убыток. Но и спекулятивный настрой продавцов тоже нельзя сбрасывать со счетов. Праздничные дни — это их время заработка», — заключила Проданова.

Как сэкономить на букете

Дороже всего в этом году стоят лилии, хризантемы, тюльпаны и розы. Как сообщают СМИ, стоимость лилий выросла на 39%, хризантем — на 31%, тюльпанов — на 25% и роз — на 12%. Учитывая это, можно выбрать в качестве подарка другие, не менее красивые цветы. Например, эустома, мимоза, гиацинт, гербера или просто гипсофилы.

Но сэкономить на цветах можно не только избегая вышеуказанного списка, но и с помощью нескольких простых способов. Например, в онлайн-магазине букет с доставкой будет стоить намного дороже, чем собранный в розничных магазинах. Поэтому не стоит лениться, а лучше всего самостоятельно посетить магазин.

Еще один рабочий способ — сделать выбор в пользу растений в горшках. Розы, гиацинты, герберы и другие цветы в таком оформлении стоят дешевле, но будут радовать глаз долгое время.

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