Врач Волчков дал рекомендации по защите от инфекций за границей

Иммунолог-аллерголог Павел Волчков рассказал URA.RU , как защититься от вирусов во время отдыха за границей и какие заболевания могут подстерегать граждан за рубежом.

Как напомнил специалист, за границей, в тропических странах, активно распространяются арбовирусы. Передаются они через насекомых и защититься от них сложнее, чем от других инфекций. Наиболее часто встречаются Вирус Западного Нила, ротавирусные и кишечные инфекции, лептоспироз, грипп, ОРВИ, ВИЧ и гепатит типа А и Е.

«В тропических странах единственная гарантия отсутствия инфекции — это термическая обработка продуктов. Если пища не прошла достаточную термическую обработку, существует вероятность получить вирусную инфекцию. Если вы не доверяете гигиене в конкретном месте, лучше воздержаться от еды и питья там», — подчеркивает специалист.

Врач советует защищаться репеллентами, пить чистую воду из бутылок и питаться термически обработанной пищей. Овощи и фрукты важно хорошо мыть, но лучше временно отказаться на время поездки. Важна и медицинская подготовка. Обязательно нужно оформлять медстраховку, брать базовые лекарства и делать прививки в соответствии с рисками в той или иной стране. Врач напомнил, что при любых странных симптомов следует обращаться к врачу.

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