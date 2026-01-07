Вирусный протест: как видео десантников из Иванова против концерта Лолиты взорвало интернет

Видеообращение военнослужащих 98-й воздушно-десантной дивизии с критикой в адрес певицы Лолиты возглавило рейтинг самых громких и обсуждаемых новостей Ивановской области по итогам 2025 года. Как сообщает издание «Ивановские новости», этот материал стал не просто популярным, а вызвал бурные общественные дискуссии и побил рекорды по вовлеченности аудитории.

Публикация, набравшая 9,2 тысячи просмотров, представляет собой запись, где бойцы ВДВ выражают протест против запланированного выступления артистки на одной из концертных площадок Иванова. Видео было опубликовано волонтером Жекой Кохомским и быстро приобрело статус вирусного тренда.

В своем обращении десантники подвергли резкой критике поведение и публичные высказывания Лолиты Милявской, обвинив ее в провокационных выходках и негативном отношении к армии. По мнению военнослужащих, подобные артисты не должны появляться на сцене перед аудиторией, в которой могут находиться участники специальной военной операции и ветераны. В эмоциональном обращении бойцы позволили себе резкие выражения, назвав певицу «нехристью».

Публикация этого материала и последовавшая за ней общественная реакция стали ярким примером того, как локальное событие способно вызвать масштабные споры, разделяющие общественное мнение. Рейтинг «Ивановских новостей» зафиксировал, что именно это противостояние стало эпицентром наиболее жарких дискуссий года в регионе.

Ранее сообщалось, что Лолита запретила родным и команде дарить подарки на 62-летие в ноябре.