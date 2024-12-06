«Забывал о потребностях партнерши»: стала известна причина развода Сергея Шнурова с молодой женой
Фото: [сommons.wikimedia/duma.gov.ru]
Сергей Шнуров впервые за шесть лет возобновил концертную деятельность после развода с молодой женой Ольгой Абрамовой. Инициатором разрыва отношений стала супруга Шнурова, родившая ему двоих детей. Пара не поделилась причинами расставания, а фанаты подозревают, что это лишь «подогрев» перед выходом нового альбома. Что на самом деле произошло между Сергеем и его женой, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала таролог Майя Королева.
По ее словам, в паре прослеживается конфликт, корни которого уходят в прошлое.
«Ольга, возможно, ощущает подавленность и безысходность, что и привело ее к мысли о разводе. В отношениях присутствовали радость и поддержка, но влияние непростых обстоятельств оказалось сильнее. Я думаю, что брак Сергея и Ольги был насыщен страстью, но одновременно и противоречиями, которые приводили к эмоциональным конфликтам», — пояснила эксперт интернет-изданию «Подмосковье сегодня».
Ольга, по словам таролога, искала в своем супруге не только любовь, но и поддержку в духовном развитии.
«Однако Сергей был сосредоточен на своих творческих переживаниях, забыв о потребностях партнерши. Непонимание и отсутствие коммуникации стали основными факторами, толкающими Ольгу к разрыву. Хоть это решение и болезненное, но в конечном итоге оно приведет их обоих к новым путям самореализации и личностного роста. Скажем, судьба дает им возможность расстаться на дружеской ноте, сохраняя светлую память о совместном времени», — заключила Королева.
Ранее психолог Абравитова предупредила о звездной болезни Леона Кемстача.