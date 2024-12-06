«Забывал о потребностях партнерши»: стала известна причина развода Сергея Шнурова с молодой женой

Сергей Шнуров впервые за шесть лет возобновил концертную деятельность после развода с молодой женой Ольгой Абрамовой. Инициатором разрыва отношений стала супруга Шнурова, родившая ему двоих детей. Пара не поделилась причинами расставания, а фанаты подозревают, что это лишь «подогрев» перед выходом нового альбома. Что на самом деле произошло между Сергеем и его женой, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала таролог Майя Королева.