Владельцы элитных участков в Барвихе повторно выкупили землю по мировому соглашению с Генпрокуратурой

Мособлсуд завершил многолетний спор о земле в подмосковном поселке «Сады Майендорф». Пять из семи ответчиков, среди которых известные бизнесмены и их родственники, заключили мировые соглашения с Генпрокуратурой, согласившись повторно выкупить свои участки, пишет «Коммерсантъ».

Эти земли, общей площадью около 8 гектаров, когда-то относились к санаторию «Барвиха» Управления делами Президента. По версии обвинения, в 2001 году сотрудники УДП незаконно изъяли 99 га рекреационных земель и передали их по заниженной цене частной компании «Кантри-Про» для коммерческой застройки.

Иск изначально был отклонен Одинцовским судом в декабре 2024 года, но позднее возобновлен по решению кассации. В ходе нового разбирательства большинство владельцев, включая экс-владельца «Уралхима» Дмитрия Мазепина, председателя наблюдательного совета банка «Система» Алексея Богачева и других, пошли на мировое соглашение. Размер повторных выкупных платежей не разглашается.

Два ответчика — бывшая супруга экс-министра Московской области Михаила Хубутии Екатерина Джанашия и международная компания «Кенсуэй Лимитед» — отказались от подобного решения. Их участки решением суда обращены в доход государства.

Адвокат Екатерины Джанашии заявил, что мировые соглашения являются грубым нарушением закона и не имеют юридической силы, а его клиентка намерена обжаловать решение вплоть до Верховного суда.

