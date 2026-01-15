Взорвется или лопнет? Эксперты в панике готовятся к новому ценовому рывку на рынке недвижимости

Фото: [ В новой квартире на 2-м Шаховском проезде в Волоколамске/Медиасток.рф ]

Объем продаж жилья в новостройках в 2025 году продемонстрировал рост, несмотря на сокращение ипотечного кредитования. Согласно отчету ДОМ.РФ, было реализовано 25-26 млн кв. м недвижимости по договорам долевого участия на общую сумму ₽5-5,2 трлн. В 2024 году этот показатель составлял ₽4,7 трлн, сообщает konkurent .

Рынок адаптировался к высокой стоимости заемных средств за счет изменения структуры покупок. Доля сделок, совершенных с использованием ипотеки, сократилась с 76% до 68%. Одновременно выросла доля покупок за счет собственных средств и рассрочки от застройщика — с 24% до 32%.

Выдача ипотечных кредитов в 2025 году снизилась на 11% в годовом выражении, составив 1 млн кредитов на ₽4.4 трлн. При этом во втором полугодии отмечался рост рыночных выдач на фоне снижения ставок. Четвертый квартал характеризовался всплеском спроса на «Семейную ипотеку» перед возможным ужесточением ее условий.

Средние цены на новостройки за год выросли примерно на 10%, что превысило уровень инфляции. Показатель скорости реализации непроданного жилья улучшился с 3,7 лет до 3,4 лет. Уровень распроданности объектов с учетом стадии готовности к концу года достиг 70%.

При этом совокупная задолженность застройщиков по проектному финансированию оценивается в ₽10 трлн. Объем открытых кредитных линий в 2025 году превысил ₽22 трлн. Доля средств на эскроу-счетах, покрывающих эту задолженность, снизилась до 68-69%.

Прогноз на 2026 год связывает динамику рынка со скоростью снижения ключевой ставки Банка России. Основными рисками аналитики называют потенциальные сложности с выплатами населением накопленной рассрочки (объемом около ₽1,4 трлн) и обслуживание застройщиками дорогих кредитов. Ожидается, что объем ввода новых проектов составит 40-45 млн кв. м.

