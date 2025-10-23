Власти Ярославля предложили передать в собственность храму здание и земельный участок

Муниципальные власти Ярославля намерены безвозмездно передать в собственность прихода Леонтьевского храма нежилое здание и земельный участок, которые организация использует в своей деятельности. Речь идет о строении общей площадью 718,8 кв. м, расположенном на улице Угличской, 35, и прилегающей территории в 1424 кв. м, сообщил портал 76.ru.

Как пояснил председатель комитета по управлению муниципальным имуществом мэрии Денис Пуговишников, инициатива исходила от самой религиозной организации. В настоящее время объект уже закреплен за храмом на праве безвозмездного пользования.

«Имущество используется для размещения воскресной школы, иконописной мастерской, хранения церковной утвари и других целей, связанных с деятельностью религиозной организации», — пояснил Денис Пуговишников.

Чиновник уточнил, что передаваемое здание не является культовым сооружением, а выполняет вспомогательные функции. По его словам, оно предназначено для содержания и обслуживания Леонтьевского храма, отметив, что для такой передачи необходимо одобрение муниципалитета.

На прошедшем 22 октября заседании профильной комиссии по имущественным вопросам данное предложение уже получило положительную оценку. Окончательный вердикт будет вынесен депутатами на заседании муниципалитета 29 октября.

Ранее сообщалось, что мастера изготовили царские врата для храма Успения Богородицы в Подмосковье.