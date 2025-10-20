Уникальные царские врата появились в храме в Сергиевом Посаде

Фото: [ Вид со смотровой площадки «Блинная гора» на Свято-Троицкую Сергиеву Лавру в Сергиевом Посаде/Медиасток.рф ]

В поселке Богородское Московской области состоялось значимое событие в культурной и духовной жизни — в храме Успения Пресвятой Богородицы, относящемся к подворью Свято-Троицкой Сергиевой лавры, установили новые царские врата. Об этом сообщило издание REGIONS.

Ворота — центральный элемент церковного убранства, символизирующий врата рая, были созданы специально к 25-летию основания храма. Уникальность в том, что над созданием врат трудился коллектив выпускников знаменитой Богородской школы резьбы по дереву, что подчеркивает преемственность местных художественных традиций.

Каждая деталь нового произведения церковного искусства выполнена исключительно вручную, без использования современных компьютерных технологий и станков с ЧПУ. Над проектом работала целая артель мастеров, в которую вошли протоиерей Роман Колесников, иерей Олег Гладких, а также Олег Глушенков, Александр Смоленцев, Дмитрий Колесников, Богдан Оленич, Александр Чуприн и Алексей Чекматов. В социальных сетях Артели богородских мастеров особо подчеркивается традиционный подход к созданию шедевра.

Установка резных врат — это сохранение и развитие уникального ремесла, а также служит примером успешного сотрудничества церковной общины и местных художественных кадров, чья работа теперь стала частью духовного пространства для тысяч прихожан.

