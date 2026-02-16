Власти назвали сроки появления наземного метро в Костроме

Наземное метро все же свяжет Кострому с Москвой, но ждать этого события придется почти десять лет. Областной центр вошел во вторую очередь масштабного проекта развития Центрального транспортного узла (ЦТУ), который предполагает расширение опыта Московских центральных диаметров на 11 регионов страны.

В первую очередь строительства Кострома не попала. Логично, что сначала линии проведут в более близкие к столице Ярославль, Владимир или Тулу. Однако, как отмечают наблюдатели, обидно, что в числе первых оказались, например, Смоленск или Иваново, которые географически находятся дальше от Москвы, чем Кострома.

Как сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на встрече с президентом Владимиром Путиным, проектирование ЦТУ завершено в прошлом году, и в 2026 году вместе с РЖД начнется конкретная реконструкция путей. На первом этапе, который должен завершиться до 2030 года, дополнительные комфортные поезда запустят в Калугу, Тулу, Владимир, Иваново, Смоленск и Ярославль. Кострома вместе с Тверью и Рязанью вошла во вторую очередь программы, реализация которой запланирована до 2035 года.

На маршрутах ЦТУ внедрят принцип тактового расписания, что позволит увеличить количество пассажирских мест, сократить интервалы движения и время в пути. Также в планах обновление станций и приобретение 100 современных поездов. Благодаря реализации проекта Центральная Россия превратится в единую агломерацию, жители которой смогут комфортно и быстро перемещаться между регионами.

