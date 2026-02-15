На участке синей линии метро в Петербурге увеличили интервал движения поездов

Утром 15 февраля пассажиры петербургского метро столкнулись с временными неудобствами: н участке синей линии от станции «Московская» до станции «Петроградская» был увеличен интервал движения поездов. Причиной стала техническая неисправность, сообщила «Фонтанка».

В пресс-службе метрополитена сообщили, что сигнал о неполадке поступил ранним утром. В 07:28 аварийно-восстановительные формирования уже приступили к работе на месте происшествия. Специалистам потребовалось менее получаса, чтобы устранить поломку. Уже в 07:56 движение начали восстанавливать.

Сейчас составы следуют в обычном режиме, интервалы вернулись к привычным значениям. В метрополитене принесли извинения за доставленные неудобства. Причина неисправности пока не уточняется.

