Вместо работы ходили в гости: народные приметы в день Макария Великого 1 февраля

Церковь 1 февраля чтит память святителя Макария Великого. В народе дата известна как Макар-весноуказчик. Издавна именно в этот день определяли, когда наступит весна. Подробнее о святом и поверьях на 1 февраля — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

История и традиции

Святитель Макарий Великий жил в 4-м веке и оставил значительный след в истории христианства. Родом из Палестины, он стал известен благодаря своему глубокому духовному опыту и значимым миссионерским подвигам. Макарий был основателем монашеской жизни в Египте.

В этот день верующие собираются в храмах, чтобы почтить его память. Традиционно служатся литургии, читаются проповеди о жизни святителя, а также возносятся молитвы о помощи и защите. Хозяйки жгли полынь для защиты дома, молились Иоанну Златоусту для хорошей учебы детей, а также ходили в гости вместо работы.

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Приметы

Круги вокруг солнца — к метели;

С крыш капает — весна будет ранней;

Звездное небо — к затяжной зиме;

Морозный день — к жаркому лету;

В эту ночь снятся вещие сны, которые сбываются уже на следующий день;

Если при растопке печи загораются все поленья сразу — это к достатку на весь год;

Чтобы дети хорошо учились, надо усердно помолиться в этот день Иоанну Златоусту, чтобы избавиться от чувства отчаяния и разочарования;

Лучше не работать в этот день, а сходить в гости и выпить чай из самовара;

Хозяйки жгли полынь, чтобы убрать все плохое из дома, очистить от запахов и зимнего застоя;

В старину пили всей семьей травяные чаи из душицы, зверобоя, иван-чая и плодов шиповника, чтобы укрепить здоровье.

Именины в этот день отмечают: Николай, Федор, Марк, Арсений, Ефим, Макар, Петр, Антон.

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