Эксперт туриндустрии Михаил Мальцев подвел итоги 2025 года, обозначив кардинальные перемены на российском туристическом рынке. По его данным, Свердловская область по динамике роста внутреннего туризма догнала Москву, а главным зарубежным хитом стал вьетнамский остров Фукуок с его прямыми рейсами.

Как сообщил глава Уральской ассоциации туризма в интервью DK.RU, из-за отмены Еврокомиссией многократных шенгенских виз для россиян резко возрос спрос на азиатские направления — Малайзию, Шри-Ланку и Китай, где действует безвизовый режим. Внутри страны наибольший интерес у путешественников вызвали Кавказ, Алтай, Карелия и Крым.

На 2026 год ассоциация прогнозирует значительное расширение географии вылетов из Екатеринбурга. Ожидается запуск прямых рейсов в Малайзию, Катар, Оман, Узбекистан и на киргизский курорт Тамчы на берегу Иссык-Куля. Также прорабатываются направления в Нячанг, Дубай, Фукуок, Египет и турецкую Аланью.

