Вместо «шенгена» — Вьетнам и Кавказ: туристические итоги года показали смену лидеров
Поездки в Европу стали еще недоступнее, но есть другие направления
Эксперт туриндустрии Михаил Мальцев подвел итоги 2025 года, обозначив кардинальные перемены на российском туристическом рынке. По его данным, Свердловская область по динамике роста внутреннего туризма догнала Москву, а главным зарубежным хитом стал вьетнамский остров Фукуок с его прямыми рейсами.
Как сообщил глава Уральской ассоциации туризма в интервью DK.RU, из-за отмены Еврокомиссией многократных шенгенских виз для россиян резко возрос спрос на азиатские направления — Малайзию, Шри-Ланку и Китай, где действует безвизовый режим. Внутри страны наибольший интерес у путешественников вызвали Кавказ, Алтай, Карелия и Крым.
На 2026 год ассоциация прогнозирует значительное расширение географии вылетов из Екатеринбурга. Ожидается запуск прямых рейсов в Малайзию, Катар, Оман, Узбекистан и на киргизский курорт Тамчы на берегу Иссык-Куля. Также прорабатываются направления в Нячанг, Дубай, Фукуок, Египет и турецкую Аланью.
