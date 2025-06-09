Внедорожники, роскошные квартиры и вся семья в администрации: что известно о задержанном за взятку мэре Красноярска

Мэра Красноярска Владислава Логинова задержали утром в понедельник, 9 июня. Причиной задержания стало получение взятки в особо крупном размере. Теперь мэру Красноярска грозит штраф и лишение свободы до 15 лет, сообщил интернет-изданию «Подмосковье сегодня» юрист Юрий Капштык. Что известно о произошедшем, о карьере, семье и имуществе Логинова — в материале.

Причина задержания и наказание

По данным следствия, в период с 2018 по 2024 год включительно Логинов получил от руководителя одной из коммерческих структур взятку в размере более 180 млн рублей, но не только деньгами, а также в виде новой бани на личном участке. В ответ на это, как считают правоохранители, он обеспечил победу фирмы в торгах по ремонту городских магистралей, организованных Управлением дорог, инфраструктуры и благоустройства Красноярска.

Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила РИА Новости, что в рамках следственных мероприятий были проведены обыски и выемки в рабочем кабинете Логинова в администрации Красноярска, в его доме, а также в помещениях Управления дорог, инфраструктуры и благоустройства. Следователи обнаружили и изъяли документы, относящиеся к заключению, выполнению и оплате муниципальных контрактов.

Логинова этапируют в Москву для избрания ему меры пресечения, сообщает ТАСС. На данный момент решается вопрос о заключении его под стражу. В городской администрации рассказали РИА Новости, что решение о назначении временно исполняющего обязанности главы Красноярска вместо Логинова будет принято в кратчайшие сроки.

Так как факт получения взятки в крупном размере уже подтвержден, Логинову грозит штраф и тюремный срок, заявил юрист Юрий Капштык.

«Помимо штрафа в размере от восьмидесяти до стократной суммы взятки, в зависимости от обстоятельств, которые будут устанавливать органы дознания, может быть тюремный срок. Максимальный срок по данной статье — 15 лет», — пояснил юрист интернет-изданию «Подмосковье сегодня.

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Что известно о мэре Красноярска

Логинов родился в 1967 году в Ачинске, Красноярском крае. В 1987 году закончил военное авиационно-техническое училище, получив квалификацию техника-электрика по специальности «Авиационное приборное оборудование». В 2008 году получил диплом Сибирского федерального университета по специальности «Экономика и управление на предприятиях в строительстве», став экономистом-менеджером.

С 2012 по 2015 год занимал должность заместителя руководителя Департамента городского хозяйства в администрации Красноярска. В 2015-2016 году работал заместителем руководителя Департамента муниципального заказа в городской администрации. В 2016 году был назначен главой администрации Свердловского района, после чего руководил Советским районом города. С 2017 по 2022 год Логинов занимал пост первого вице-мэра города Красноярска, после чего стал главой города.

По информации Life.ru, мэр был трижды женат и имеет троих детей. Одна из жен — Татьяна Логинова, была зарегистрирована в его особняке и ездила на внедорожнике Land Rover Discovery. В последние годы ее часто видят в Сочи, в жилом комплексе «Министерские озера». Там она владеет трехкомнатной квартирой площадью около 100 квадратных метров, стоимость которой превышает 25 млн рублей. Кроме того, недавно отец Татьяны в Красноярске переехал из старой панельной многоэтажки в новый кирпичный дом.

Нынешняя супруга мэра — Анастасия Логинова, возглавлявшая финансовый отдел Департамента городского хозяйства администрации Красноярска, работала под руководством мужа. Ранее в соцсетях сообщалось о ее возможных тратах в размере 5 млн рублей за один поход в мебельный магазин. Летом 2024 года она неожиданно уволилась и исчезла из публичного поля. Это произошло примерно в то же время, когда начались задержания чиновников и предпринимателей из окружения Логинова.

Также у мэра есть сын Кирилл, который работал в муниципальном Управлении дорог и благоустройства. Он покинул свой пост одновременно с мачехой. Теперь судьба Логинова старшего находится в руках правоохранительных органов.

Ранее Виталий Милонов вступился за латвийского депутата, защищавшего русский язык.