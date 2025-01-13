Внешние соблазны: раскрыты причины разрыва Чиповской и Ендальцева после года в браке

Актеры Анна Чиповская и Дмитрий Ендальцев разошлись спустя пять лет вместе, в браке пара прожила около года. Слухи о расставании ходили несколько месяцев, окончательно это стало понятно после того, как Ендальцев встретил Новый год с другой — Викторией Сорокиной, а Чиповская отписалась от него в соцсетях, пишет Super. Эзотерик Майя Королева подтвердила интернет-изданию «Подмосковье сегодня» разрыв пары, причиной которого стало недоверие.

Карты Таро указали Королевой на искушения, токсичность и зависимость в отношениях Чиповской и Ендальцева. В паре могли быть проблемы с доверием, ревность, а также внешние соблазны. По словам таролога, причиной расставания могли стать внезапные обстоятельства.

После разрыва с Ендальцевым Чиповскую ждет новый брак с надежным и серьезным мужчиной. Будущий муж может быть старше актрисы по возрасту, он будет занимать весомое положение в обществе, добавила Королева.

«Ее следующие отношения, вероятно, будут гармоничными и радостными», — заключила эзотерик.

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