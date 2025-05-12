«Внутренний ребенок пытается докричаться»: психолог объяснила капризное поведение Ирины Дубцовой в реалити-шоу

Известная российская певица Ирина Дубцова в реалити-шоу «Сокровище императора» не раз показала себя не с лучшей стороны. С первой же серии зрители наблюдали ее капризное поведение. Психолог Марианна Абравитова заявила интернет-изданию «Подмосковье сегодня», что артистка ведет себя в соответствии со своими глубинными внутренними установками, которые просятся наружу.

В течение шоу Ирина обижалась и на своего партнера по игре Натана, и на других участников. Кроме того, она часто жаловалась на плохое самочувствие или «несправедливость» со стороны соперников и ведущих. В серии, которая вышла 11 мая, певица вновь заявила, что Натан ее обидел, так как поделился деньгами с командой «синих», из-за которых она плакала.

По словам психолога, на самом деле Ирина очень нежна. Это внутренний ребенок, который пытается докричаться.

«И потребность в том, чтобы ее защитили, она просто рвется из нее. Как мы видим, она проявляется в поведении, которое, может быть, кому-то не совсем нравится. Кто-то расценивает это поведение как нытье, а по факту, если мы посмотрим на творчество Дубцовой, она ведь не только музыку пишет и поет, но и пишет стихи. Она автор исполнитель своей музыки, своего творчества, и оно посвящено тому, что нежный цветок нужно защищать», — пояснила эксперт интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Практически все песни артистки именно о глубинной женственности, о классике взаимоотношений, а это действительно про то, что мужчина берет ответственность за женщину на себя и защищает ее, продолжила Абравитова.

«Когда он заботится о ней, ухаживает, относится искренне, остается ей верным. То есть это единение, это нахождение своей второй половины и полная отдача этому. Несмотря на то, что обстоятельства жизни Дубцовой достаточно жесткие, на самом деле, она боец и всю жизнь с юных лет рвалась наверх, в ее творчестве у нее это реально получается, но реализоваться как женщине у нее до конца не выходит», — добавила психолог.

И поведение певицы в шоу, отметила эксперт, как раз демонстрирует нежную женскую нереализованную сущность.

«Оно просто кричит SOS. И на самом деле так оно и есть, ей очень не хватает заботы, внимания, ответственности за нее, того самого крепкого плеча, за которое женщине хочется спрятаться. Несмотря на ее мощную бойцовскую натуру, которой ей приходится самой зарабатывать и закрывать все свои потребности, все же эта нежная сущность, подснежник, который есть внутри нее, он сигнализирует о настоящей Ирине Дубцовой, которая спрятана под этой броней», — заключила психолог.

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