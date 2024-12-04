Военное положение, протесты и импичмент президенту: что случилось в Южной Корее

Президент Южной Кореи Юн Сок Ель ввел в стране чрезвычайное военное положение, но практически сразу отменил свое решение из-за волны протестов и угроз импичментом со стороны парламента. Что произошло в республике за последние сутки — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Вечером 3 декабря президент Южной Кореи выступил с видеообращением, в котором объявил о введении первого за сорок лет чрезвычайного военного положения для защиты республики от угрозы со стороны Северной Кореи. Политик пообещал восстановить и отстоять свободу государства, которое, по его словам, «катится к погибели». Военное положение предполагает запрет на вход и выход из здания парламента, в стране также запрещается любая политическая активность, а все СМИ переходят под контроль военного командования.

После обращения президента возле здания парламента собрались протестующие, а оппозиционная Демократическая партия, имеющая большинство в Национальном собрании, призвала Юн Сок Еля уйти в отставку, угрожая импичментом. На улицах Сеула появилась военная техника, кружили боевые вертолеты. Военные пытались проникнуть в главное здание Национального собрания страны.

К волне хейта подключился и крупнейший в стране профсоюз южнокорейского производителя гаджетов Samsung Electronics, который объявил бессрочную всеобщую забастовку до тех пор, пока президент не покинет пост. В связи с этим уже утром 4 декабря президент отменил введенные ранее меры.

Фото: [ Подмосковье сегодня ]

Но из-за угроз и протестов в стране все же началась череда отставок в администрации президента. Одним из первых свой пост покинул министр обороны Ким Ен Хен, который перед уходом извинился перед гражданами. После всех событий в отставку ушла и часть президентской администрации. На данный момент в стране остро стоит вопрос об импичменте президента. Предложение поддержали уже шесть оппозиционных партий, оно будет представлено на заседании парламента 5 декабря. Для импичмента Юн Сок Еля необходимы две трети голосов депутатов. Если политик все же будет отстранен от должности, он станет вторым президентом республики, которого постигла эта участь. Первым была Пак Кын Хе, отстраненная в 2017 году.

Несмотря на то, что военное положение в республике было введено на короткий срок, оно все же оставило отпечаток на отношениях Южной Кореи с другими странами. Например, премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон, который должен был встретиться с южнокорейским лидером в ближайшее время, предпочел перенести визит, а США отложили на неопределенный срок заседания консультативной группы по ядерным вопросам и связанные с ними совместные учения. Введенное хоть и на короткий срок военное положение поставило под сомнение и вероятный визит министра обороны США, который планировался на следующей неделе.

Ранее политолог Мартынов назвал обострение ситуации в Сирии «приветом» Байдена Трампу.