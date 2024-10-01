«Военные падали, как оловянные столбы»: крах Украины близок — Запад может скоро прекратить финансировать киевский режим

Экстрасенс отметила, что во сне она видела, как над Киевской Русью падают и сгорают деньги.

«Мне идет декабрь и цифра «0». Я думаю, что возможно прекращение поступления денежных средств на Украину в декабре. Возможно, их либо лишат денег, либо будет их нехватка», — поделилась ясновидящая.

Также она отметила, что видела описанное в Библии.

«У них военные в моем сне падали, как оловянные столбы. Как в Библии написано про оловянные или ледяные столбы, которые рушатся и развеиваются по ветру. Возможно, у них не будет хватать какой-то техники или еще чего-то», — добавила Алексеева.

Медиум подчеркнула, что пришедшая ей во сне цифра «0» всегда означает обновление или хождение по кругу, которое не дает развития.

«Почему-то еще Кличко со слезами сидел у меня во сне. И клетка была у него. Какая-то перестройка для Украины будет в декабре. Но есть ощущение, что как будто Майдан новый будет. Народ будет бунтовать. Возможно, украинцы откажутся воевать, будет какая-то изоляция или остановка всего процесса», — заключила ясновидящая.

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