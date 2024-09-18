Военный эксперт Поликарпов: проводить частичную мобилизацию в России нужно

Президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому штатная численность ВС РФ увеличивается до 2 389 130 единиц, в том числе 1, 5 млн военнослужащих. Военный эксперт Михаил Поликарпов в разговоре с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» оценил, может ли это решение привести к новой волне частичной мобилизации в стране.

По словам Поликарпова, увеличение штата армии России выглядит логичным в связи с ростом угрозы военного столкновения с блоком НАТО. Кроме того, он подчеркнул, что всегда являлся сторонником новой частичной мобилизации по нескольким причинам.

«Первое, у нас фактически увеличивается линия фронта, она продлилась на Курскую и Брянскую области. Второе, это необходимость демобилизации волны 2022 года. Третье — необходимость создания отрядов ПВО, которые будут защищать от прилетов украинских беспилотников объекты в тылу», — перечислил военный эксперт.

Поликарпов подчеркнул, что, исходя из этих факторов, проводить частичную мобилизацию в России нужно.

«Но у частичной мобилизации есть свои большие минусы. Наверху, обладая большей информацией, взвешивают плюсы и минусы и, видимо, примут решение с учетом всех аргументов. Я бы провел», — заключил он.

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