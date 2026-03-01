Волга вернулась: что скрывается за шильдиком легенды на нижегородском конвейере

Легенда возвращается: в Нижнем Новгороде официально дан старт возрождению автомобильного бренда Volga. АО «Производство легковых автомобилей» объявило о запуске масштабного проекта, который вернет на российские дороги машины с узнаваемым именем, но с совершенно новой начинкой.

Первая ласточка — три модели в актуальных сегментах: два кроссовера (C-SUV и D-SUV) и один седан бизнес-класса (D-седан). Производитель обещает, что автомобили получат современные системы помощи водителю, просторный эргономичный салон и полный «зимний пакет» уже в базовой комплектации.

Сердцем проекта станет бывший завод Volkswagen и Skoda в Нижнем Новгороде. Предприятие, где еще недавно собирали иномарки, готовят к серийному выпуску «Волг». Мощность линии — до 110 тысяч автомобилей в год. Старт производства намечен на апрель 2026 года, а в дилерских центрах машины появятся в третьем квартале.

Кто станет технологическим донором — официально не раскрывается, но, по данным инсайдеров и сертификационным документам, в основе новинок лягут популярные модели Geely. Предположительно, Volga K40 (кроссовер) будет построен на базе Geely Atlas, K50 (большой кроссовер) — на базе Monjaro, а седан C50 — на платформе Geely Preface. Стратегическая цель проекта — поэтапная локализация, развитие собственной инженерной школы и создание оригинальных моделей.

Напомним, история «Волги» началась в 1956 году с легендарной ГАЗ-21. Последней моделью стала Volga Siber, сошедшая с конвейера в 2010-м. Теперь у бренда есть шанс на новую жизнь.

