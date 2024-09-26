Воздвижение Креста Господня 27 сентября: традиции и история православного праздника

Православные верующие ежегодно отмечают Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня. В этом году праздник выпал на пятницу, 27 сентября. Об истории и традициях праздника — в материале «Подмосковье сегодня».

История возникновения

Воздвижение Креста Господня считается одним из важнейших православных праздников. Он посвящен обретению Креста, на котором распяли Иисуса. История возникновения праздника начинается в IV веке, когда правителем Римской империи стал Константин Великий. Именно тогда христианство стало государственной религией, а сам император распорядился отыскать реликвии, которые связаны с жизнью и смертью Христа. К ним относился и крест, на котором Иисус был распят.

Реликвия была обнаружена в районе Голгофы, возле языческого храма Венеры. На том же месте была найдена табличка с надписью про Иисуса, гвозди, а также тела двух убитых разбойников.

Истинность реликвии проверяли путем прикладывания креста к больным и даже умершим людям. Больные выздоравливали, а мертвые оживали. На сам крест приходило посмотреть столько народа, что его было не видно из толпы. Тогда патриарх Макарий решил воздвигнуть святыню на высокое место, чтобы ее могли видеть все.

Традиции праздника

В этот день принято проводить торжественную литургию, а в момент кульминации богослужения облаченные в фиолетовые одежды священники выносят символ Животворящего Креста. Прихожане прикладываются к нему, а священнослужитель помазывает их елеем.

Кроме того, на Руси этот праздник знаменовал окончание бабьего лета и начало осени. День также называли «третьи Осенины». Издавна было принято поднимать кресты на храмах, которые были построены недавно, а также возводить маленькие часовни и устанавливать кресты вдоль дорог.

В деревнях с этого дня начинали заготавливать капусту на зиму, а девушки и женщины надевали свои лучшие одежды, готовили угощения и собирались в компаниях рубить капусту. Все это сопровождалось песнями и весельем, а вечерами к ним заглядывали молодые парни, чтобы выбрать себе невесту.

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