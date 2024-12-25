Возможен развод: стало известно, что ждет брак Собчак и Богомолова после слухов об измене режиссера

Журналистка Ксения Собчак не смогла оставить в стороне слухи об измене ее мужа Константина Богомолова. Звезда заявила , что «свечку не держала», а также выразила недоумение: откуда берутся подобные разговоры. Эзотерик Майя Королева рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня», что между Собчак и Богомоловым действительно есть недоверие, хотя это и не говорит об измене. При этом таролог предсказала возможный развод пары.

Блогер Антон S распустил слух, что режиссер завел роман с актрисой Софьей Синицыной. В интервью с блогером Собчак отметила, что информация, которая поступила Антону S, может быть просто сообщением. Синицына опровергла слухи о своей связи с Богомоловым. Кары Таро показали Королевой, что между режиссером и актрисой может быть эмоциональная связь, но это еще не означает любовную химию. Богомолов может находиться перед выбором в сложной ситуации, добавила она.

«Луна символизирует тайны, иллюзии и скрытые мотивы. Это может указывать на неясность ситуации или на то, что между Собчак и Богомоловым есть элементы недоверия и скрытых действий. Однако карта не дает однозначного ответа — она больше указывает на атмосферу сомнений, чем на факт измены», — отметила эзотерик.

Собчак и Богомолов в браке с 2019 года, но у них по-прежнему нет общих детей, только от предыдущих отношений. Королева предсказала перемены в их судьбе — режиссер и журналистка смогут завести общих детей, но только если этого захотят обе стороны. Однако звездному браку грозят серьезные испытания, которые вполне могут закончиться разводом, продолжила таролог.

«Башня — карта перемен, разрушений старых устоев и неожиданных событий. Их брак может столкнуться с серьезными испытаниями, которые приведут либо к трансформации отношений, либо к завершению союза», — заключила гадалка.

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