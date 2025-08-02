Возможно расставание: Львов, Овнов и Козерогов ожидают серьезные проблемы в отношениях в ближайшую неделю

На неделе с 4 по 10 августа негативный астрологический фон может коснуться нескольких знаков Зодиака. У их представителей ожидаются проблемы в личной жизни, недопонимания с партнером и, возможно, даже разрыв. Подробнее об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала астролог Майя Королева.

По ее словам, Овны могут столкнуться с конфликтами из-за своей импульсивности. Если не контролировать свои эмоции, это может привести к недовольству со стороны партнера, что повышает риск разрыва.

«Львы могут испытывать давление в отношениях. Если они будут слишком сосредоточены на своей эгоцентричности, это может оттолкнуть их партнеров. А Скорпионы могут быть подвержены сомнениям и подозрениям. Если они не откроются своему партнеру, это также может привести к разрыву», — пояснила астролог интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Негативное влияние звезд также скажется на Козерогах. Они склонны много работать и забывать о личной жизни.

«Если они не найдут время на отношения, их партнер может почувствовать себя заброшенным. Поэтому, неделя требует внимательного отношения к чувствам других людей. Даже если звезды предсказывают трудности, открытость в общении и желание находить компромиссы могут помочь избежать рискованных исходов», — заключила эксперт.

Ранее стало известно, что магнитные бури будут атаковать Землю весь август.