Возможны проблемы с сексом: Петросян может завести любовницу из-за жены, которая младше его на 44 года

Брак с 35-летней Татьяной Брухуновой стал для известного российского юмориста Евгения Петросяна возможностью исправить ошибки прошлого, когда он был «женат на работе», заявил 79-летний артист в интервью Роману Костомарову. Сама Брухунова может пытаться найти в муже, который старше ее на 44 года, отца, отметила психолог Адиля Бурова в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

В неравных браках мужчина «додает» женщине отца, чьего внимания и тепла ей не хватало в детстве, считает Бурова. Бессознательно молодая жена ищет в пожилом муже папу и пытается получить от него отцовскую любовь, но супруг никогда не сможет восполнить ее.

«Возникает смещение ролей. Вместо того, чтобы мужчине выполнять роль мужа, отца детей, он выполняет роль папы, а с папами не спят. Соответственно, со временем возможны проблемы с сексом», — добавила эксперт.

Женщина в таких отношениях играет роль дочери, продолжила она. При этом возникает вопрос: нужна ли мужчине дочь и как долго он сможет с ней нянчиться. По словам психолога, если в браке жена занимает позицию ребенка, то все решения перекладываются на плечи мужа.

«Если женщина в этих отношениях в роли дочери, которая через мужчину восполняет папу, то роль женщины свободна. Тогда получается: «Привет, любовница!» — заключила Бурова.

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