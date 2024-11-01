Возраст для беременности — не преграда, но есть нюанс: россиянам объяснили, почему лучше рожать в молодости

Возраст женщины не всегда сказывается на течении первых родов, считает гинеколог Домодедовской больницы Павел Елисеев. Однако при поздней беременности увеличивается риск осложнений, заявил врач интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

По его словам, при желании женщине не противопоказано рожать первенца после 40 и даже после 45 лет. В данном случае все индивидуально. С точки зрения физиологии, поздно думать о зачатии ребенка, только когда заканчивается менструация. Чтобы принять такое ответственное решение, не обойтись без обследования у врача, подчеркнул Елисеев.

Он посоветовал рожать в более молодом возрасте, потому что с годами у женщины может накопиться больше хронических заболеваний: эндокринологические проблемы, гипертоническая болезнь, проблемы с суставами и позвоночником, ишемическая болезнь сердца и не только.

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«В целом, чем раньше женщина рожает, тем «хронический фон» будет более благоприятным — болезней меньше, организм молодой и т.д. Риск осложнений с возрастом увеличивается — риск, связанный с экстрагенитальными и гинекологическими заболеваниями. С возрастом возникают чаще проблемы с зачатием в том числе потому, что овариальный резерв расходуется, и после 40 женщинам сложнее забеременеть», — заключил гинеколог.

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