VPN в Telegram открывает лазейки для мошенников: эксперты предупредили о рисках

Использование VPN при работе в мессенджере Telegram добавляет технические лазейки для мошенников. Об этом в беседе с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» заявила руководитель коммуникационного агентства PGR agency Анастасия Бастрыкина.

Ранее администрация мессенджера провела масштабную чистку контента, установив рекорд по количеству заблокированных сообществ с конца января текущего года. Согласно отчету, только за прошедшее воскресенье модераторы ограничили доступ к 235,2 тыс. группам и каналам.

Эксперт Бастрыкина подчеркнула, что блокировка коснулась только каналов, которые нарушают закон, либо могут иметь отношение к террористической деятельности. Такой фильтр контента говорит о внимательном отношении представителей мессенджера к безопасности пользователей, считает она. Однако работа самого Telegram в последнее время из-за замедления изменилась.

«После замедления Telegram все еще работает для отправки сообщений, при этом текст отправляется сразу, а фото и видео идут значительно дольше. Для активной работы и общения такой режим не подходит», — пояснила эксперт.

По ее словам, при включенном VPN мессенджер работает в стандартном режиме.

«Ситуация с замедлением Telegram никак не повлияла на его безопасность — она осталась прежней. В свою очередь использование VPN никак не усиливает безопасность передачи данных, напротив, добавляет технические лазейки для мошенников. Поэтому при подключении VPN нужно быть внимательными и не пересылать никакую конфиденциальную информацию и личные данные», — заключила Бастрыкина.

