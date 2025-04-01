Врач предрек страшное будущее курильщиков кальяна

Курение кальяна в современном мире продолжает оставаться одним из самых распространенных способов расслабиться в каком-нибудь кафе или ресторане. Однако, кроме кажущегося расслабления, кальян способен вызвать и серьезные заболевания. Подробнее об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал заслуженный врач РФ, главврач Домодедовской больницы Андрей Осипов.