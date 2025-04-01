Врач предрек страшное будущее курильщиков кальяна
Главврач Осипов: курение кальяна может привести к туберкулезу
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Курение кальяна в современном мире продолжает оставаться одним из самых распространенных способов расслабиться в каком-нибудь кафе или ресторане. Однако, кроме кажущегося расслабления, кальян способен вызвать и серьезные заболевания. Подробнее об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал заслуженный врач РФ, главврач Домодедовской больницы Андрей Осипов.
Эксперт отметил, что токсические вещества, которые выделяются при курении кальяна, оказывают неблагоприятное воздействие на все системы организма.
«Прежде всего — это воспалительные заболевания легких. Также это воспалительные заболевания носоглотки, вплоть до онкологии. Кроме того, выделение химических веществ способствует общей интоксикации организма», — пояснил врач интернет-изданию «Подмосковье сегодня».
Также, по словам специалиста, происходит неблагоприятное влияние на сосуды.
«Они могут сужаться и вызывать повышение артериального давления. Еще возможно заражение инфекционными заболеваниями. Например, герпес, бактериальная инфекция и даже Helicobacter pylori, которая вызывает воспаление желудка. Не исключено и заражение туберкулезом и другими инфекциями», — заключил Осипов.
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