Врачи бьют тревогу: Киркоров может потерять зрение, если не будет соблюдать диету со своим диагнозом

У Филиппа Киркорова обнаружили диабет второго типа, при котором уровень глюкозы в крови повышается, и необходимо принимать лекарства. Также врачи посоветовали певцу соблюдать диету, но он наотрез отказывается. Что ждет короля эстрады, если он не будет следовать рекомендациям специалистов, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала врач-эндокринолог Красногорской больницы Гульнара Закирова.

По словам эксперта, сахарный диабет второго типа развивается постепенно: клетки организма перестают нормально реагировать на инсулин, в результате — уровень глюкозы в крови повышается. Это приводит к слабости, жажде, проблемам с заживлением ран и перепадам настроения.

«Травмы, которые получает пациент с сахарным диабетом, тяжело заживают по нескольким причинам. Во-первых, нарушается кровообращение, что приводит к процессу, при котором поврежденные ткани получают меньше кислорода и питательных веществ. Во-вторых, лейкоциты хуже работают в условиях гипергликемии, поэтому риск инфекций выше, а воспаление может затягиваться», — пояснила врач интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Опасность заключается в том, что из-за снижения чувствительности человек может не замечать мелких повреждений и продолжать травмировать рану, уточнила Закирова.

«Для заживления травмы необходимо контролировать уровень сахара в организме, обрабатывать рану, при необходимости — антибиотики, препараты для улучшения микроциркуляции, витамины группы В. Пациенту также нужны отдых и диета. Для пациентов с этим заболеванием рекомендован рацион с минимизацией быстрых углеводов (сладостей, белого хлеба, сладких напитков), достаточным количеством клетчатки и белка», — подчеркнула Закирова.

Избыточное потребление быстрых углеводов и несоблюдение режима усиливают колебания сахара, ослабляют иммунитет, ухудшают настроение и снижают способность организма к восстановлению, добавила эксперт.

«При отказе следовать рекомендациям врача возрастает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, пациент может заметить и ухудшение зрения. Если мы говорим об артистах, ситуация усугубляется высокой нагрузкой: сцена требует колоссальной отдачи, а при нестабильном сахаре сил попросту не хватает. Поэтому диета, регулярный контроль глюкозы и правильный подбор препаратов — ключ к тому, чтобы вернуться к активной жизни и творчеству», — заключила эндокринолог.

