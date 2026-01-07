Временная петля на рынке жилья: почему в Новосибирске цены на новостройки растут как 7 лет назад

Рынок новостроек Новосибирска завершил 2025 год в состоянии рекордного переизбыта и ценовой неопределенности. По данным аналитиков, темпы роста стоимости квадратного метра замедлились до уровня семилетней давности, а объем нераспроданного жилья достиг исторического максимума.

Согласно статистике «Яндекс.Недвижимость», медианная цена «квадрата» в декабре составила 172 тыс. рублей, прибавив за год лишь 9,7% — это ниже среднего показателя по миллионникам. Общее число заключенных договоров долевого участия упало более чем на 24%: с 30,2 тыс. в 2024-м до 22,9 тыс. в 2025 году.

При этом предложение продолжает расти, создавая эффект «затоваривания»: в области распродано лишь 27% строящегося жилья, а каждый третий проект в городе уже нарушил сроки сдачи. Динамика цен откатилась к 2018 году, но тогда рост продолжился высокими темпами, отмечает независимый аналитик Сергей Николаев. Эксперты видят причины в вымывании дешевых лотов, чрезмерном предложении и искусственном поддержании спроса за счет льготных ипотечных программ.

Застройщики вынуждены привлекать покупателей скрытыми способами: предлагая паркинги, кладовые или скидки вместо прямого снижения цен.

Ранее сообщалось, что строители Новосибирска сдали на четверть меньше жилья, чем годом ранее.