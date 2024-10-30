Время тайн и обманов: как новолуние в Скорпионе 1 ноября повлияет на людей

В первый день ноября состоится Новолуние. В этот раз оно окажется в Скорпионе, в знаке, который отличается интенсивностью и глубокими эмоциональными переживаниями. В астрологии этот день считается неблагоприятным, а что именно он может принести жителям Земли, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала эзотерик Инна Алексеева (Мишина).

Она подчеркнула, что этот период действительно считается сложным, особенно в контексте начинаний и принятия решений.

«Важно быть особенно осторожными в сферах, связанных с финансами, личными отношениями и важными тайнами. Финансовые сделки могут оказаться рискованными, так как Скорпион склонен к скрытности и манипуляциям. Вместо этого рекомендуется заняться самоанализом и разобраться в своих истинных желаниях перед тем, как делать крупные покупки или инвестиции», — пояснила эксперт интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Что касается личных отношений, продолжила она, эмоции могут накаляться и вероятны недопонимания. Важно делать акценты на открытом и честном диалоге, а не поддаваться импульсам.

«Тайны, как правило, обостряются в это время, и может возникнуть соблазн разглашать чужие секреты. Лучше сосредоточиться на собственных намерениях и прояснении собственного внутреннего мира. В целом, новолуние в Скорпионе предлагает возможность трансформации, но требует от нас вдумчивости и осторожности», — добавила Алексеева.

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