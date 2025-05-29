«Вряд ли граната»: ветеран СВО Гурциев погиб при взрыве в Ставрополе — версии следствия и что говорят местные о теракте

Два человека погибли в результате взрыва, который произошел в Ставрополе в ночь на 29 мая. Правоохранительные органы не исключают, что в организации теракта замешана украинская сторона. Что известно о трагедии и жертвах — в материале интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Детали происшествия

Взрыв произошел возле жилого дома по улице Чехова, 85/19. Одним из погибших оказался ветеран СВО, заместитель главы городской администрации и участник региональной кадровой программы «Время героев» Заур Гурциев. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор края Владимир Владимиров.

Известно, что внешних повреждений жилого дома нет, от взрыва пострадали несколько стоящих рядом автомобилей, пишет ТАСС. По словам очевидцев, один из погибших проживал в доме, рядом с которым произошел взрыв. На данный момент сотрудники правоохранительных органов не исключают вероятность того, что это был теракт, организованный «с участием нацистов с Украины», заявил глава региона. Возбуждено уголовное дело по факту убийства двух лиц общеопасным способом, а также незаконного приобретения и хранения взрывных устройств.

Фото: [ t.me/su_skr26 ]

По данным телеграм-канала Mash, взрыв устроил 29-летний Никита Пеньков. Он был знаком с Гурциевым, а в 2023 году работал в Отдельном батальоне охраны и конвоирования подозреваемых и обвиняемых УВД по Ставрополю. Соседи отмечают, что Никита был странным, но вежливым, а передвигался только на такси. На данный момент два телефона Пенькова проверяются, чтобы установить, договаривались ли мужчины о встрече заранее.

Жители Ставрополя в социальных сетях отмечают, что вечером было слышно три хлопка, но раньше, чем произошел взрыв. По их словам, хлопки раздались около 23:00, взрыв же произошел в районе 23:45. Кроме того, некоторые граждане сомневаются, что была использована граната.

«Вряд ли граната. Мы живем на Железнодорожной внизу и четко слышали хлопок. Где 204-й квартал и где мы, у нас еще гора. Это было что-то помощней, чем граната. Взрыв гранаты вряд ли бы мы услышали», — написала местная жительница.

Что известно о погибшем ветеране СВО

Гурциеву было 34 года. Он родился во Владикавказе 29 июня 1990 года. Служил в ВС РФ с 2007 года, а также был награжден орденом Мужества и медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степени, медалью Жукова и медалью Суворова. С 2019 года возглавлял центр боевого управления армии Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны.

Фото: [ youtube.com/ВРЕМЯ ГЕРОЕВ ]

В сентябре 2024 года Гурциева назначили первым заместителем главы Ставрополя, сообщает РБК. Находясь на этой должности, он координировал вопросы профилактики терроризма и экстремизма, а также организовывал работу антитеррористической комиссии города и контролировал деятельность комитета общественной безопасности администрации Ставрополя.

Утром 29 мая Заур Гурциев был внесен в базу данных украинского экстремистского сайта «Миротворец», пишет ТАСС.

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