Вряд ли кому-то понравится: прогноз погоды в Москве и Московской области в первые выходные декабря

Комфортная зимняя погода ожидается в Москве и Московской области в первые выходные дни декабря, сообщил интернет-изданию «Подмосковье сегодня» синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин.

В субботу ожидается облачность и преимущественно без осадков. Утром местами туман.

«Температура ночью -1…+1, днем от 0 до +2 градусов. В Подмосковье ночью -3…+2, днем -2…+3 градуса. Ветер южный, 3-8 метров в секунду», — рассказал синоптик интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

В воскресенье, 7 декабря, также облачно, местами небольшие осадки. Температура в столице ночью и днем -1…+1.

«В Московской области в ночное время -4…+1, днем +2…+3 градуса. Ветер южный, 3-8 метров в секунду», — добавил Ильин.

В понедельник сохранится облачная погода, но без осадков. Температура ночью -3…+2, днем -2…+3. В дневное время местами слабые осадки. Ветер южный, 2-7 метров в секунду.

