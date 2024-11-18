«Все очень серьезно»: политолог оценил заявление Ким Чен Ына о подготовке к войне

«Официальных подтверждений их участия в конфликте на Украине нет, но если они действительно в нем участвуют, то для того, чтобы обрести боевой опыт. Сегодня КНДР способна нанести удар по территории США, не говоря уже о ее союзниках — Японии и Южной Кореи. Все очень серьезно», — заключил Светов.