«Все очень серьезно»: политолог оценил заявление Ким Чен Ына о подготовке к войне
Политолог Светов: КНДР уже готова к войне с Южной Кореей и США
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Председатель Корейской Народной Демократической Республики Ким Чен Ын заявил о необходимости готовиться к войне. Причиной, по словам политика, стало «сумасшествие враждебных сил». Несмотря на достаточно длительные препирания КНДР с США и Южной Кореей, сейчас вероятность начала настоящих военных действий велика как никогда. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» сообщил политолог Юрий Светов.
Эксперт уверен, что слова лидера КНДР — не пустые угрозы, а Северная Корея постоянно наращивает свои вооружения.
«Они обладают ядерным оружием, обладают ракетами, которые уже способны достигать территории Соединенных Штатов. Они регулярно проводят учения этих ракет, реально готовятся к войне», — пояснил политолог интернет-изданию «Подмосковье сегодня».
КНДР имеет огромную армию, которая постоянно тренируется, продолжил он.
«Официальных подтверждений их участия в конфликте на Украине нет, но если они действительно в нем участвуют, то для того, чтобы обрести боевой опыт. Сегодня КНДР способна нанести удар по территории США, не говоря уже о ее союзниках — Японии и Южной Кореи. Все очень серьезно», — заключил Светов.
Ранее эксперт Поликарпов заявил, что удары дальнобойными ракетами по России не изменят ход СВО.