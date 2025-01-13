Все-таки не жена: стали известны подробности отношений Волочковой с 26-летним танцором

Экс-прима Большого театра Анастасия Волочкова проводит отпуск на Мальдивах в компании танцора Марчела Абабия. Кадрами романтической поездки балерина активно делится в Instagram*. Волочкова даже выложила фото с молодым избранником с подписью: «Жена». Однако брак пары, скорее всего, никогда не состоится, предсказала эзотерик Майя Королева.

Между 48-летней Волочковой и 26-летним танцором существует взаимное притяжение и романтический интерес, но на данный момент их отношения нельзя назвать серьезными, они больше напоминают игру, заявила Королева интернет-изданию «Подмосковье сегодня». Карты Таро указали ей на романтику и страсть в паре, однако в этих отношениях нет настроя на долгосрочные обязательства.

«Карты показывают, что искренние чувства есть, но они могут исходить от одной стороны. Для другого партнера это может быть больше про пиар или выгодное партнерство», — отметила таролог.

При этом отношения Волочковой и ее нового избранника могут развиваться весьма неожиданно. Решение сохранить союз может привести к свадьбе в течение полутора лет. Однако карты указали Королевой на высокую вероятность разрыва из-за несоответствия ожиданий.

Ранее стало известно, что Алсу может снова выйти замуж после развода с предпринимателем Абрамовым.

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