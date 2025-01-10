Никаких измен: выяснилось, каким будет новый муж Алсу

После развода с бизнесменом Яном Абрамовым певица Алсу призналась , что в браке предприниматель в какой-то степени заменил ей отца, под контролем которого она привыкла жить. Долгое время звезда не чувствовала полноценной уверенности в себе. В будущем Алсу ждут совершенно другие отношения и женское счастье, предсказала эзотерик Майя Королева интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Карты Таро указали, что Алсу еще выйдет замуж, если будет готова принять перемены в своей жизни. По словам Королевой, если певица будет строить отношения осознанно, основываясь на опыте прошлого, она сможет избежать повторения травматичных сценариев первого брака, в котором могла быть и неверность со стороны супруга.

«У Алсу есть все шансы обрести счастье, особенно если она будет верить в себя и свои силы. Карта Императрица символизирует плодородие, материнство и изобилие. Это однозначно положительный знак: есть вероятность появления еще одного ребенка», — добавила таролог.

Алсу должна найти силы двигаться вперед, обрести уверенность в себе и внутреннее равновесие, тогда ее будущее будет наполнено любовью и светом, заключила эзотерик.

Ранее стало известно, что скрывают Козловский и Акиньшина под своей дружбой.