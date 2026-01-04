Все зависит от слов: священник объяснил, можно ли православным колядовать в Рождественский сочельник

В Рождественский сочельник (6 января) традиционно начинается колядование. Оно продолжается в течение Святок — до Крещения (19 января). Можно ли православному человеку колядовать, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказал священнослужитель Владислав Береговой.

По его словам, с точки зрения православия, само по себе колядование не является грехом, если оно направлено на прославление Рождества Христова и не содержит языческих элементов.

«Ключевое значение имеет содержание колядок. Христославные колядки — это хвалебные песни, прославляющие Рождество Христово, Богородицу, волхвов, пастушков и события Рождественской ночи. Они могут сопровождаться разнообразной христианской символикой, например, Вифлеемской звездой, которую носят с собой колядующие. Такие колядки Церковь любит и поддерживает, так как они выражают радость о пришествии в мир Спасителя», — пояснил отец Владислав интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Однако, добавил священник, в народной традиции сохранились и колядки с языческим или нехристианским содержанием — с прославлением исключительно материального достатка, с угрозами, упоминанием неких «богов».

«Такие тексты не имеют отношения к православному христославлению и считаются неприемлемыми для верующих. Также Церковь категорически не одобряет традицию ряжения в страшные костюмы (вывернутые шубы, козлиные головы и так далее), которые символизируют нечистую силу. Если вы хотите колядовать, важно выбирать христославные колядки, которые прославляют Рождество, избегая ряжения в демонические костюмы и пения песен с языческим содержанием», — подчеркнул священнослужитель.

Также отец Владислав отметил, что важно помнить о духовном смысле этой традиции — не относиться к колядованию, как способу получить сладкие подарки, а видеть в нем возможность поделиться радостью о Рождестве Христовом.

