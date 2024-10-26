Всемирный день воя на луну 26 октября: традиции, приметы и лечебные свойства

Необычный праздник — Всемирный день воя на луну, ежегодно отмечается 26 октября. Подобная практика способна избавить от депрессии. Для чего еще это необходимо и чем может помочь вой на луну, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала эзотерик Инна Алексеева (Мишина).

Она отметила, что это день, когда по всей планете люди, взявшись за руки, выходят на улицу, чтобы в 22:00 объединиться в звуках воя.

«В этой традиции кроется не только способ избавиться от депрессии, но и глубокий символ единства. Воя на луну, люди, порой, забывают о суете повседневной жизни, возвращаются к своим корням, к древним ритуалам, которые соединяют их с природой и космосом», — объяснила эксперт интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Это момент, когда человек может освободиться от накопившихся эмоций, выплеснуть наружу тревоги и страхи, которые мешают жить, продолжила она.

«Сегодня многие все еще вторят этому звуку. Приверженцы праздника собираются в парках и на крышах домов, соблюдают свои маленькие традиции. Воют на луну как на символ надежды и силы, напоминая себе, что среди ночной тьмы всегда найдется свет, который приведет к новым мечтам и желаниям», — заключила Алексеева.

Ранее эзотерик рассказала, что нельзя делать до конца октября.