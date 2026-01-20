Вслед за Саудовской Аравией: Таджикистан запретил массовые намазы из-за угрозы COVID-19

В Таджикистане принято беспрецедентное решение о временном закрытии мечетей для посещения верующими. Эта мера направлена на предотвращение распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 на территории республики.

Как сообщил пресс-секретарь комитета по делам религии Афшин Муким, данное превентивное решение было принято духовенством и представителями мечетей с учетом текущей эпидемиологической обстановки и рекомендаций Исламского центра Таджикистана. Замминистра здравоохранения страны Мирхомиддин Камолзода подтвердил, что участие в массовых богослужениях временно приостановлено в целях недопущения заражения.

Муким также отметил, что аналогичные меры сейчас предпринимают и другие мусульманские государства. В качестве примера он привел Королевство Саудовская Аравия, которое временно запретило паломникам совершение малого хаджа (Умра).

В Таджикистане, по данным комитета, действуют почти 4 тысячи мечетей, 48 из которых являются соборными (джума-мечетями). Решение об их закрытии принято на фоне роста числа случаев заражения коронавирусом, которые к моменту публикации новости были зафиксированы уже в 72 странах мира.

Ранее врач предупредила о риске пандемии, сравнимой с COVID-19.