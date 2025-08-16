Всплывут тайные увлечения: Раков и Козерогов ждут неприятные сюрпризы от второй половинки

На неделе с 18 по 24 августа звезды предвещают бурю эмоций и неожиданные повороты в личной жизни для некоторых знаков зодиака. Их ждет неприятный сюрприз от второй половинки. Кому особенно стоит насторожиться, интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала астролог Элиана Астратова.

Эксперт отметила, что в первую очередь это относится к Ракам.

«Возможно, всплывут старые обиды, невысказанные претензии или даже тайные увлечения. Ракам, как известно, свойственна повышенная чувствительность, поэтому любая критика или небрежное слово может ранить их в самое сердце», — пояснила астролог интернет-изданию «Подмосковье сегодня».

Венера, планета любви и гармонии, будет находиться в напряженном аспекте к Нептуну, что создаст иллюзии и неясности в отношениях.

«Ракам следует быть особенно бдительными и не поддаваться соблазну идеализировать партнера. Смотрите на вещи реально, не закрывайте глаза на недостатки и не игнорируйте тревожные звоночки», — посоветовала эксперт.

Не исключено, что сюрприз будет связан с финансовыми вопросами или совместным имуществом.

«Также проявить осторожность в денежных делах и избегать спонтанных покупок следует Козерогам. Важно открыто обсудить с партнером все финансовые аспекты и прийти к взаимопониманию», — продолжила астролог.

Чтобы минимизировать негативные последствия, Козерогам стоит проявить мудрость и терпение.

«Помните, что открытый и честный разговор — лучший способ преодолеть любые трудности. Не бойтесь высказывать свои чувства и опасения, но делайте это тактично и уважительно. Постарайтесь понять точку зрения партнера и найти компромиссное решение. И этот сложный период пройдет для вас легче. В конце концов, даже неприятный сюрприз может стать толчком к переменам и укреплению отношений», — заключила Астратова.

