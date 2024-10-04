ВСУ не уйдут из Курской области: украинские боевики отступают намеренно — и вот, почему

Боец «Ахмата» сообщил РИА Новости о перегруппировке сил ВСУ под Суджей в Курской области. По его словам, это может быть ротацией или небольшим отступлением. Военный эксперт Михаил Поликарпов заявил интернет-изданию «Подмосковье сегодня», что Киев может уменьшить площадь территории, занимаемой в Курской области, так как сейчас полный вывод войск для Украины будет означать признание своего провала.

По словам военного эксперта, ВСУ уже не первый раз перегруппировывают силы в Курской области. Некоторые ударные подразделения, которые участвовали в нападении в августе, понесли серьезные потери и были отведены. На смену им пришли менее боеспособные части территориальной обороны, констатировал Михаил Поликарпов.

Он добавил, что сейчас можно ожидать повторный отвод «потрепанных» подразделений ВСУ с первой линии обороны и замещение их подразделениями теробороны. Это необходимо Киеву для удержания линии обороны, созданной в Курской области.

«Мое предположение такое: они отведут войска с части занятого ими плацдарма на те укрепленные линии, которые они уже создали на территории Курской области, но в тылу этого плацдарма. Они уменьшат занимаемую площадь для того, чтобы успешнее ее оборонять», — пояснил Михаил Поликарпов.

Для Киева Курская область — «некий фетиш», продолжил военный эксперт.

«Из политических соображений они не могут просто так вывести оттуда войска, даже для затыкания бреши на Донбассе. Тогда они признают открыто, что вся эта история была сделана зря», — заключил специалист.

Ранее военный эксперт заявил о падении боевого духа и росте усталости среди украинских солдат.