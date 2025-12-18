«Вторичка» в Москве и Подмосковье стала намного дешевле новостроек из-за «эффекта Долиной» — разница в 30%

Новостройки в Москве на 30% обогнали вторичное жилье по стоимости, в Московской области — на 31%. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» сообщили аналитики «Циана». Эксперты объяснили, с чем связан ценовой разрыв на рынке недвижимости.

В декабре средняя стоимость квадратного метра нового жилья в Москве достигла 489,6 тыс. рублей, в Московской области — 224,2 тыс. рублей. Квадратный метр на вторичном рынке в столице в среднем стоит 377,5 тыс. рублей, в Подмосковье — 170,7 тыс. рублей. Ценовой разрыв между новостройками и «вторичкой» в Москве увеличился на 21 п.п. за год, по области — на 16 п.п.

Подобная ситуация наблюдается на рынке недвижимости по всей стране, следует из данных исследования. Новостройки в крупных городах РФ уже более чем на четверть (на 27%) дороже готового жилья. Полгода назад разница была меньше — 23%, год назад еще меньше — 20%. Кроме того, «первичка» дорожает быстрее «вторички». За последний год «квадрат» в новостройках увеличился в цене в среднем на 14%, на вторичном рынке — на 8%.

С чем связан разрыв цен, а также имеет ли это связь с «эффектом Долиной», интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала риэлтор Юлия Юсова.

«Это не столько "эффект Долиной", сколько результат нескольких факторов. Спрос на новостройки подогревает семейная ипотека, условия которой постепенно ужесточаются, — люди спешат воспользоваться льготами, пока они доступны. Цены растут. А вот вторичный рынок тормозит на фоне громких дел, вроде истории с Ларисой Долиной, у покупателей усилился страх юридических рисков. Все это формирует рекордную разницу в цене между сегментами», — заключила эксперт.

